WHO（世界保健機関）が11月28日、不妊治療のガイドラインを発表した。そこでは不妊症の原因の半分近くが、男性側にあると指摘されている。また近年の研究論文では「世界的規模で男性の精子数が、ここ50年あまりで半減している」という結果も。精子数の減少率も2000年代に入り、さらに加速しているという。【映像】良好な精子と運動性が低下した精子の比較論文では原因について触れられておらず、引き続き調査が必要としている