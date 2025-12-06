■J1最終節（第38節）鹿島アントラーズ2−1横浜F・マリノス（6日、茨城県鹿嶋市・メルカリスタジアム）勝ち点73で首位の鹿島アントラーズが最終節で横浜F・マリノスを下し、9年ぶり9度目のJ1制覇を達成した。前半20分にレオ セアラ（30）が先制点を挙げると、後半12分に再びレオ セアラがヘディングシュートを決めて2点目。終盤後半46分に1点を返され、柏レイソルの逆転Vの可能性も残されたが、1点差で逃げ切った。リーグ戦はここ