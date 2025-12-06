廃棄物を不法に投棄した疑いで、トルコ国籍の男ら5人が逮捕された。デミル・エルダン容疑者（当時45）ら5人は2025年10月、群馬・渋川市の山林にコンクリートなどの廃棄物約3トンを不法に投棄した疑いが持たれている。廃棄物は、ダンプカーを使って運んだとみられている。