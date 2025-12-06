今季限りで現役を引退した巨人の長野久義氏が６日、都内で「日本大学野球部創部１００周年祝賀会」に出席した。長野氏は当時の鈴木博識監督の勧めもあり、日大３年時に内野から外野に転向。４年時は春、秋のリーグ戦で２季連続首位打者を獲得するなど、プロ注目の打者へ飛躍した。「２年生の春にリーグ戦で１０勝０敗で優勝したことが印象に残っていますね。本当に鍛えてもらって感謝しています」と、母校への思いを語った。