１４年ぶりに師走開催に戻った伝統の中距離重賞での珍名馬とレジェンドとのタッグに、ＳＮＳ上は歓喜の声があふれた。１４頭立てで争われた鳴尾記念（阪神競馬場、芝１８００メートル）で、８番人気のオニャンコポン（セン６歳、美浦・小島茂之厩舎、父エイシンフラッシュ）は、８着に終わった。勝った２番人気のデビットバローズ（セン６歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）の勝ちタイムは１分４３秒７。１番枠からスタ