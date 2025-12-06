◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３８節鹿島２―１横浜ＦＭ（６日・メルスタ）横浜ＦＭが最終戦で鹿島に１―２で敗れ、目の前で優勝を許した。今季は２度の監督交代やクラブ初の単独最下位に転落するなど苦しんだシーズンだったが、大島監督のもとで中盤以降は巻き返し、２試合を残して残留が決定。前節のホーム最終戦のＣ大阪戦も３―１で快勝し、最終盤で４試合連続３得点以上で今季最長の４連勝を記録するなど、勢いのままに優勝