俳優の水上恒司、木戸大聖、八木莉可子が６日、東京・丸の内ピカデリーで映画「ＷＩＮＤＢＲＥＡＫＥＲ／ウィンドブレイカー」（萩原健太郎監督）の公開記念舞台あいさつを行った。講談社の漫画アプリで連載され、テレビアニメや舞台にもなっている人気不良漫画の実写映画化。水上はけんかすることを通じて守る仲間の存在に気づき、成長していく高１の主人公・桜遥を演じた。水上は「この作品の狙いに、従来のヤンキー映画