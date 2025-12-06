【前後編の前編／後編を読む】心霊写真を撮ってしまった女子大生…写りこんだ影の正体は「いるはずのない知った顔」怨念は拡散されたのかこれまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集し、語り部としても活動する川奈まり子が世にも不思議な一話をルポルタージュ。今回は、学生時代の写真にまつわる不思議な体験を語る女性を紹介する。 ＊＊＊【写真を見る】「幽霊でもいいから会いたい」残された遺族の心を救う“死者との