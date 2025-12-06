◇男子ゴルフツアー日本シリーズJTカップ第3日（2025年12月6日東京都東京よみうりCC＝7002ヤード、パー70）トップと5打差の6位から出た賞金ランク3位の蝉川泰果（24＝アース製薬）は5バーディー、1ボギーの66で回り、通算6アンダーで2打差の5位に浮上した。「4アンダーというプレーは良かったけど、もう少し伸ばしたかった」と本人は不満顔だが、この日最少に並ぶ好スコア66でホールアウトしだ。初日はショットの不