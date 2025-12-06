お笑いコンビ・爆笑問題らが所属する芸能事務所・タイタンが来年２月６日と７日に、東京・ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡで開催するスペシャルライブ「ＴＩＴＡＮＬＩＶＥ３０周年記念公演〜タイタンシネマライブも１００回記念！〜」を、全国２６のＴＯＨＯシネマズ系映画館で生中継することが６日までに決定した。同ライブは、タイタンが１９９６年から２カ月に１度の頻度で開催している恒例行事「タイタンライブ」