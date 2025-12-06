「明治安田Ｊ１、鹿島２−１横浜Ｍ」（６日、メルカリスタジアム）自力優勝に王手をかけていた鹿島はホームで横浜Ｍを下し、９季ぶり９度目の優勝を決めた。試合後、ピッチ上でインタビューに臨んだＤＦ植田直通は「ここに集まってくださった皆さんにも、長い間、待たせてしまって本当に申し訳なく思っていました。自分が帰ってきた意味を、それを今日やっと示せたと思います」と話し男泣き。「この景色は忘れない。来年も必