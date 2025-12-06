聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）が、１１月１５日から２６日まで開催された。大会運営を支えたのは、公募で集まった約３５００人のボランティアと、約７００人のサポートスタッフだ。その一人として参加してみたら、気づかなかった大事なことがみえてきた。（読売新聞ウェブメディア部・原啓一郎）目に留まったボランティア案内「やってみようか」今年２月、会社でデフリンピッ