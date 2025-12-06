「明治安田Ｊ１、柏１−０町田」（６日、三協フロンテア柏スタジアム）柏はホームで勝利し、勝ち点７５としたが、鹿島が勝利したため、勝ち点１差及ばず２位。１４年ぶり２度目の優勝はならなかった。柏は後半１８分に相手のオウンゴールで先制した。その後、２−０でリードしていた鹿島が試合終盤に横浜Ｍに１点を奪われ、１点差に。緊迫した時間が流れたが、そのまま鹿島が逃げ切り９年ぶり９度目の優勝を飾った。ほぼ同