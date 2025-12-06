「一夜限りのゲストとの深夜食」をテーマに、ゲストとの極上トークを楽しむ番組『ももクロちゃんと！』。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！12月6日（土）の放送回では、実況アナウンサー・清野茂樹が進行役として登場。清野は「プロレスの世界で今、非常に話題になっている話がある」と言い、「あの“柔道金メダリスト”がデビューをします」と興奮気味に続ける。玉井詩織も「ニュース見ました！」と告げる今回のゲストは