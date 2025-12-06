お笑いコンビ「野性爆弾」のくっきー！（49）とロッシー（50）が4日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。まったくハマらなかった大物司会者を明かした。MCの千原ジュニアと大阪の若手時代から飲食をして仲良くなり、ジュニアが2人の面白さに惚れ込み「クイズヘキサゴンやってはったスタッフさんを昔から知ってて、野性爆弾が（島田）紳助さんにどハマりするかも分からんから、お馬鹿タレン