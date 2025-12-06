スノーボード・アルペン種目のワールドカップ（W杯）は6日、中国・美林でのパラレル大回転で開幕し、女子で昨季W杯総合優勝の三木つばき（浜松いわた信用金庫）は準々決勝でルチア・ダルマッソ（イタリア）に敗れて6位だった。ダルマッソが優勝。他の日本勢は予選敗退。女子の竹内智香（広島ガス）は22位、豊田亜紗（ヴィクトリア）は37位で、男子の斯波正樹（TAKAMIYAZAOONSEN）は21位、篠原琉佑（北海道東川町）は35位、