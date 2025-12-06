トランプ米大統領（左）にFIFA平和賞を授与するFIFAのインファンティーノ会長/Jim Watson/AFP/Getty Images（CNN）5日に行われたサッカー・ワールドカップ（W杯）の組み合わせ抽選会をテレビで視聴した世界中の何十億人ものサッカーファンは、国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長が、何やら不可解な新しい賞を授与する様子も目にすることとなった。FIFAは11月、今年からFIFA平和賞を導入すると発表した。