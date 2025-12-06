プロ野球・楽天は6日、球団公式インスタグラムを更新。前日5日に行われた新入団選手発表会見の舞台裏を公開しました。ユニホームに袖を通したドラフト1位指名・藤原聡大投手は、カメラに向かって「緊張するんですけど頑張ります…」と不安そうな笑顔。会見には抽選で選ばれた120名のファンも同席しており、選手らは名前をコールされるとスモークを浴びながら登場し、決めポーズを披露します。会見前には舞台裏で決めポーズを相談し