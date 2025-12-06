一緒にいると、ふと弱音をこぼしてくれたり、会話のテンポが自然にそろっていったり――。そんな変化が見え始めたとき、男性の中では“ただの好意”では収まらない感情が動き始めているものです。そこで今回は、そんな男性が見せる言動でわかる「本命サイン」を紹介します。弱音を見せてくれる普段は強がる男性でも、本気で惹かれた相手には素のままの弱さが出やすくなります。「最近しんどくてさ」など、普段なら飲み込む言葉をあ