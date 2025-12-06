前回、元学校のホテルの話を綴りましたが、今回は元刑務所。国内外で高級リゾートなどを手掛ける総合リゾート運営会社「星野リゾート」が、来年春、元刑務所をホテルとして営業を始める話を耳にしました。正確には元監獄といった方がいいのかもしれません。「監獄」とは「刑務所」が使用されるようになる以前の呼称です。現在、死刑囚は刑務所ではなく、刑の執行まで拘置所に収容されますが、監獄の頃は死刑囚も収容されていたので