ソフトバンクの谷川原健太捕手（２８）が６日に福岡市内の球団事務所で契約更改に臨み、球団の提示を保留した。チームでは柳町、大津に続き今オフ３人目の保留となった。プロ１０年目の今季は開幕スタメンマスクを被るも、４月７日に二軍降格。６月下旬に再昇格を果たすとシーズン終盤は外野手としても出場した。最終成績は４８試合で打率２割６分４厘、３本塁打、４打点だった。谷川原は広報を通して「来年１年のことを決める