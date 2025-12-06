タイガースが広島でプレーしたドリュー・アンダーソン投手（３１）と１年契約で合意したと５日（日本時間６日）、大リーグ公式サイトが伝えた。２０１７年にメジャーデビューしたアンダーソンは２０２２、２３年の２シーズンにわたり広島に在籍。２２年５月５日の巨人戦で来日初登板し、７回１被安打７奪三振無失点の好投で来日初勝利を飾った。日本では通算３４試合に登板し７勝５敗、防御率３・０５。昨年から韓国ＫＢＯリー