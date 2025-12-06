Mrs. GREEN APPLEが、アニバーサリーイヤーを締めくくる企画となる展覧会「MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION『Wonder Museum』」を本日より開始した。そして、その展示内容の一部が公開された。◆Mrs. GREEN APPLE 画像本展覧会では、Mrs. GREEN APPLEのすべての楽曲制作・プロデュースを手掛けてきた大森元貴（Vo, G）の頭の中、ドキュメンタリーとエンタテインメントが混ざり合う不思議の空間を旅することになるという。最新技術