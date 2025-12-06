Suchmosが、YONCE（Vo）と「10年来の盟友」である間宮祥太朗が出演したMV「Marry」のBehind The Scenesを公開した。◆Suchmos 動画監督は同じく両者の旧友である山田健人が務めた今回の作品。Behind The Scenesでは撮影の裏側や撮影の合間に友人同士として語らう間宮祥太朗とYONCEの様子が収められているという。また、Behind The Scenesと合わせてMVのオフショット写真も公開されている。「Marry」は、2025年7月に約6年ぶりにリリ