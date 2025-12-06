◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３８節Ｇ大阪４―１東京Ｖ（６日・パナソニックスタジアム吹田）Ｊ１・Ｇ大阪のチュニジア代表ＦＷイッサムジェバリが２得点を挙げ、今季リーグ最終戦の快勝に大きく貢献した。この日の未明には２０２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会が行われ、チュニジアは１次リーグＦ組で日本と対戦することが決定。直後の一戦で、ジェバリはリーグ戦では６月２８日の京都戦（サンガＳ）以来となるゴールをマーク