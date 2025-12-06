◆報知新聞社主催男子プロゴルフツアー２５年シーズン最終戦メジャー最終戦日本シリーズＪＴカップ第３日（６日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）４位から出た吉田泰基（東広野ＧＣ）は、７バーディー、３ボギーの６６で回り、通算８アンダーまで伸ばし、首位に躍り出た。吉田は「今日、伸ばしたいなと思っていたんですけど、そう簡単に伸ばせるコースではないので。バーディーボコボコ取れないので、取