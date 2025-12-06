「今日の雰囲気、最高であり最強でしたね」鹿島アントラーズは12月6日、メルカリスタジアムで行われた明治安田J1リーグ最終節で横浜F・マリノスと対戦し、2-1で勝利した。就任1年目で9年ぶり9度目の優勝へ導いた鬼木達監督は試合後に「今日の雰囲気、最高であり最強でしたね」と語り、ホーム最終戦での劇的なリーグ制覇を総括した。前節からスタメンにMF松村優太とMF荒木遼太郎を起用して臨んだ一戦。前半21分、右サイドを突破