◇明治安田J1リーグ最終第38節鹿島２−１横浜M（2025年12月6日メルカリスタジアム）J1最終節は各地で行われ、首位の鹿島がホームで横浜Mを2−1で下し、9年ぶり9度目のリーグ優勝を果たした。主要タイトル獲得は18年ACL以来、通算21冠目。就任1年目で古巣を頂点に導いた鬼木達監督（51）は単独最多8冠目、史上初めて複数クラブでのJ1優勝監督となった。DF植田直通（31）は優勝が決まると、涙で喜びを分かち合った。「長い