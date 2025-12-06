モデルの野崎萌香（３５）が６日、東京・麻布警察署の一日警察署長に就任し、六本木ヒルズ付近でトークショーを行った。野崎は東洋英和女学院の幼稚園から大学まで一貫校に通っており、港区出身で麻布、六本木は地元。「大学に行くまでずっと六本木で学んでいました」と振り返り、「生まれも育ちもこのエリアでなじみ深い場所です」と笑顔を見せた。この日は同地域でパレードも開催した。「通学路だったので感慨深い、温かい