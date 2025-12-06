犬が夜中に暴れる理由 犬が突然、夜中に暴れたり落ち着きがなくなったりすることがあります。“元気があっていいね”と考えてしまうかもしれませんが、様々な心身的な要因が隠されていることがあります。 1.運動量が不足している 運動量が不足しているとき、犬が夜中に暴れることがあります。 雨でお散歩に行くことができなかったとき、運動量が不足したことでエネルギーが余り、発散させたくて暴れてしまうことがあり