菓子市場は金額ベースで拡大の一途をたどる。全日本菓子協会の「令和6年 菓子生産数量・生産金額及び小売金額（推定）」によると2024年菓子市場は生産数量が前年比0.6％減の198万4654トン、生産金額が4.1％増の2兆7886億円、小売金額が5.3％増の3兆8785億円となった。実質賃金がマイナスの中、メーカー各社によるコストプッシュ型の価格改定が相次いだことで22年・23年と前年を超えた生産数量は24年に若干の落ち込みをみせたも