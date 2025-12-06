鹿島アントラーズのFWレオ・セアラが、2025明治安田J1リーグの得点王に輝いた。レオ・セアラは優勝がかかった最終節の横浜F・マリノス戦で2得点を記録し、今季得点数を「21」に伸ばした。勝利した鹿島は9年ぶり9度目のリーグ優勝を果たした。レオ・セアラは2シーズン連続でシーズン20得点以上に到達。ラファエル・ハットン（セレッソ大阪）やラファエル・エリアス（京都サンガF.C.）との得点王争いを制し、自身初のJ1リーグ