明治安田J1リーグ第38節、首位の鹿島アントラーズはホームで横浜F・マリノスを2-1で下し、2025年のJ1リーグ王者に輝いた。鹿島のリーグ制覇は9年ぶり最多9回目。鬼木達監督が新たに就任した今季は23勝7分け8敗と強さを見せた。明治安田J2リーグでは水戸ホーリーホックがJ2優勝を成し遂げており、J1・J2のリーグタイトルは茨城県の2クラブが手にする形となった。鹿島と水戸はプレシーズンマッチのいばらきサッカーフェスティバ