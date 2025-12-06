鹿島アントラーズが、9年ぶり9度目のJ1リーグ優勝を果たした。最終節までもつれた柏レイソルとの優勝争いを制した。鹿島はホームで横浜F・マリノスと対戦。勝てば自力優勝の鹿島は20分、荒木遼太郎の浮き球にレオ・セアラが合わせて先制に成功する。57分には右サイドを綺麗に崩すと、松村優太のクロスにレオ・セアラが頭で合わせてリードを広げる。後半アディショナルタイム1分に1点を返されたものの、鹿島は2−1で横浜FMに