山形市によりますと、６日午後0時55分ごろ、山形市蔵王上野の蔵王二小前バス停から北西約300メートルの農地でクマ1頭が目撃されました。市では周辺を巡回パトロールするほか、広報車で注意喚起を呼びかけています。