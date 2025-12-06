リバー・ライアンは来季先発ローテに食い込めるか(C)Getty Images世界一3連覇を目指すドジャースの新たな先発候補として、来季の注目投手が挙げられている。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「ドジャースは、ショウヘイ・オオタニ、ヨシノブ・ヤマモト、ブレーク・スネルといったスーパースターが牽引する、MLBでも屈指の先発ローテーションを擁している」とし、「この3人に加え、ロウキ・ササキ、タイラー・グラス