かつて井上尚弥と激闘を演じ、日本でも名が知れたフルトン。彼が犯した失態が波紋を生んだ(C)Getty Images異例の事態に騒然となっている。現地時間12月5日、ボクシングWBC世界スーパーフェザー級タイトルマッチの前日計量が行われ、王者オシャキー・フォスター（米国）に挑戦するスティーブン・フルトン（米国）が2ポンド（約900グラム）の超過で失敗。これによって試合は、フルトンが勝利しても王座が空位となる変則世界戦と