J1最終節は各地で行われ、首位の鹿島がホームで横浜Mを2−1で下し、9年ぶり9度目のリーグ優勝を果たした。鹿島ファンの芸能人からは喜びの声が上がった。茨城県鉾田市育ちのモデルの磯山さやかは自身のX（旧ツイッター）で「鹿島アントラーズ優勝おめでとうございます！！！！！」と祝福。「ありがとう！！！」と喜びをつづった。茨城県鹿嶋市出身のお笑いコンビ「カナメストーン」の零士はXで「鹿島アントラーズ優勝おめ