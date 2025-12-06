俳優の大沢たかお（57）が6日、自身のインスタグラムを更新。助手席目線からのドライブショットを披露し、フォロワーから喜びの声が上がっている。車の絵文字とともに公開したのは、ゆったりしたニットを着た運転席での横顔ショット。窓の外には紅葉の木々が見え、後光のように太陽の光が差し込んでいる。笑みを浮かべて楽しそうに運転する動画も公開した。“彼女目線”のショットにファンからは「夢にまでみた光景です（助