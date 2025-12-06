子育てに悩む親たちに希望を届けているインスタグラムがある。発信者は、岡山県で夫と2人の娘と暮らす蓬郷由希絵（とまごう・ゆきえ）さん。フォロワーは22万人を超える。【写真】子育て記録を記した蓬郷由希絵さんの初著作となるエッセイインスタで話題を呼ぶ自閉症児と家族の日常家族の日常を発信する由希絵さんの投稿には、もうひとりの“主役”がいる。中学2年生の次女・ゆいなさんだ。ゆいなさんは、重度知的障害を伴う