カーリングのミラノ・コルティナ五輪最終予選が５日（日本時間６日）、カナダ・ケロウナで開幕した。女子は初戦で米国と対戦し、８―４で勝利。予選リーグを白星発進とした。スキップの吉村が冷静にショットを決め、着実に点を重ねた。相手にミスも出る中で落ち着いた展開で快勝し、吉村は「常にリードし試合の流れを渡さない試合運びができた」とうなずいた。女子は五輪への８大会連続出場を目指し、予選では７チームと対戦