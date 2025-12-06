サッカーW杯北中米3カ国大会の組み合わせ抽選会が行われ1次リーグF組に入った日本＝5日、米ワシントン（共同）【ワシントン共同】1次リーグF組で日本の最大のライバルとなりそうなのがオランダだ。バルセロナ（スペイン）などビッグクラブで指揮を執ってきたクーマン監督は「日本はフィジカル的にも強く、いいサッカーをする」と冷静に述べた。前回は準々決勝でアルゼンチンと死闘を演じ、PK負け。DFファンダイクら好選手がそ