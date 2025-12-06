アメリカの動画配信大手「ネットフリックス」は5日、メディア大手「ワーナー・ブラザース・ディスカバリー」を買収することで合意したと発表した。映画などを制作するスタジオ事業や動画配信事業が対象で、買収額は約11兆1700億円ということだ。映画「ハリー・ポッター」シリーズや、人気ドラマ「フレンズ」などで知られるワーナー・ブラザース・ディスカバリーをめぐっては、次々に買収案が舞い込み、争奪戦になっていた。（「Liv