婚活で異性から嫌われてしまう人にはどんな特徴があるか。主宰する結婚相談所でカウンセラーを務めている大屋優子さんは「LINEの使い方が下手な人は、婚活が上手くいかない傾向にある。特に、相手に送るスタンプや、親密になる前の話題選びには注意が必要だ」という――。※なお、本稿は個人が特定されないよう、相談者のエピソードには変更や修正を加えている写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／map