が、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーのスタジオ＆ストリーミング部門を買収する契約を正式に締結した。2025年12月5日（米国時間）に両社が発表した。 この正式発表は、Netflixがワーナーの事業買収に向けて独占的な交渉に入ったと報じられてから10時間と経たないうちになされたもの。ワーナーは1株あたり27.75ドルで取引を完了しており、企業価値は約827億ドル。取