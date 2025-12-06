ＭＬＢネットワークのＭ・ファインサンド記者が５日（日本時間６日）、同局の番組「ＭＬＢトゥナイト」に出演。「村上宗隆はマリナーズに入るか」との視聴者からの質問に対し、見解を示した。ポスティング申請をした村上宗隆内野手が２２年に５６本塁打を放った実績を番組ＭＣが紹介。質問をふられたファインサンド記者は「日本人ＦＡ選手はイチローとの縁があるマリナーズと結びつけられがちだが、実はマリナーズはここ１０〜