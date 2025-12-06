数々の映画やドラマに出演している女優の松本穂香さん。大の映画好きでもあるという松本さんが、実際に起きた凄惨な事件を基づくクライムスリラー『マルドロール／腐敗』について語ります。◆1996年にベルギーで起こった少女拉致監禁殺人事件今回、わたしがご紹介させていただく映画は『マルドロール／腐敗』です。本作品の舞台は90年代のベルギー。実際に1996年にベルギーで起こった、少女拉致監禁・殺人事件「マルク・デュト