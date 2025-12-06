サッカーのV・ファーレン長崎は6日、名倉巧選手との契約更新を発表。名倉選手からも熱い思いのこもったコメントが公開されました。1998年生まれで現在27歳の名倉選手は、以前もプレーしていた長崎へ2023年に復帰。しかし2025年6月に悪性腫瘍が見つかり、治療のためチームから離脱していました。今回の契約更新について名倉選手は「まずはこのような状況でも更新をしてくれたクラブに感謝をしたいです」とコメントを発表。さらにチ