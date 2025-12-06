サッカーW杯北中米3カ国大会の組み合わせ抽選で、第1ポットのくじを引くトム・ブレイディさん。右はシャキール・オニールさん＝5日、米ワシントン（共同）サッカーW杯の抽選会では5日、米大リーグで3度の最優秀選手（MVP）に輝くヤンキースのアーロン・ジャッジ選手ら北米四大プロスポーツを代表するスターが登壇し、各ポットのくじを引く役を務めた。日本が入った第2ポットは米プロバスケットボールNBAを4度制した元名選手の