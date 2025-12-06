ÀéÍÕ¸©·ÙËÜÉô»ØÄêË½ÎÏÃÄ½»µÈ²ñ¤ÎÁ°²ñÄ¹Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¸½¶âÌó5ÀéËü±ß¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©·Ù¤Ï6Æü¡¢ÀàÅð¤äÅ¡Âð¿¯Æþ¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Æ±²ñ²ñÄ¹¤Î¾®Àî½¤ÍÆµ¿¼Ô¡Ê72¡Ë¤ÈÁÈ°÷¤é¤òÂáÊá¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ°µ¡¤ä·Ð°Þ¤ò¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï2022Ç¯5·î¡¢¶¦ËÅ¤·¤ÆÆ±¸©Çð»Ô¤Î¸Î´Ø¸ùÁ°²ñÄ¹Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¼¼Æâ¤«¤é¸½¶â¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¡£